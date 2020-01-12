هيثم فاروق في حوار لـ صدى البلد: غياب صلاح عن حفل الغردقة حرية شخصية.. والعمل في قناة الزمالك شرف.. وكل الطرق تؤدي إلى كاسونجو

- فرص الزمالك للفوز بالدوري صعبة والأهلي الأقرب للفوز بالدوري

- أتوقع أحتراف أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد خلال الفترة المقبلة

- أفضل التعاقد مع السعيد "فنيا" ولكن كل الطرق تؤدي إلى كاسونجو

- عدم حضور صلاح لحفل الأفضل في أفريقيا "حرية شخصية"

- يظل طارق حامد هو المتوج في قلوب وعشاق الزمالك

يعد هيثم فاروق، نجم منتخب مصر وفينورد الهولندي الأسبق، أحد أبرز المدافعين المميزين في الكرة المصرية، كما لعب في نادي الزمالك ويعمل حاليا في قنوات بي إن سبورتس الرياضية





وأجرى صدى البلد الحوار معه للحديث عن المنافسة في الدوري هذا العام وأبرز الملفات الرياضية الموجودة على الساحة حاليا وذلك من خلال السطور التالية:





* ما رأيك في أداء نادي الزمالك مع كارتيرون حتى الآن؟





- أداء الزمالك أصبح في تحسن كبير خصوصا بعد وضع يده على بعض النقاط السلبية التي كانت تتضمن سوء تمركز المدافعين والتي كانت تؤدي إلى خسارته في بعض المباريات لكن كارتيرون أعاد الصلابة الدفاعية للفريق نوعا ما، وخلق المزيد من الانسجام الهجومي لدى اللاعبين.





* ما رأيك في أداء اللاعبين الأجانب المتواجدين حاليا في النادي؟





- أداء الأجانب "متفاوت" حيث هناك لاعبين تؤدي بشكل جيد وهناك لاعبين لم تظهر قدراتها مع الفريق حتى الآن، كما أرى أن خالد بوطيب لم يفيد النادي منذ مجيئه للفريق، وهناك ساسي الذي أصبح لا غنى عنه في التشكيل الأساسي، وأعتقد أن هدف أوناجم في شباك طنطا " بداية خير".





* ما هي أبرز المشاكل الفنية المتواجدة في فريق الزمالك؟





- الزمالك بحاجة إلى لاعب في سرعات كاسونجو لإنهاء الهجمة بشكل جيد وترجمة الفرص الضائعه، كما يعاني فريق الزمالك في مركز الظهير الأيمن بعد هروب التونسي حمدي النقاز وإصابة حازم إمام وأتوقع معاناة الفريق في هذا المركز"أفريقيا" وليس "محليا" وأتمنى أن يجد كارتيرون الحلول الجيدة من أجل سد هذه الثغرة في الفريق.





* أيهما تفضل التعاقد مع عبد الله السعيد أم عودة كاسونجو لنادي الزمالك؟





- بالطبع أفضل التعاقد مع عبد الله السعيد "فنيا" ولكن الموضوع صعب خصوصا بعد تجديد اللاعب لناديه بيراميدز ووجود عنصر وحيد في قائمة الفريق لذلك كل الطرق تؤدي إلى قيد كاسونجو.





* من وجهة نظرك، عدم تتويج طارق حامد بالجائزة من الممكن أن يؤثر على أدائه مع الفريق؟





- لا أعتقد ذلك، طارق حامد من اللاعبين " الرجالة" والتي تمتلك مستوى ثابت، والجميع كان يعلم صعوبة حصول اللاعب على الجائزة بسبب وجود لاعبين أنجزت العديد من الألقاب والتي تتمثل في اللاعب الجزائري يوسف البلايلي الذي حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا مع نادي الترجي التونسي مرتين كما حصل على كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الجزائر مما يؤدي إلى أحقيته بالحصول على الجائزة ولكن يظل طارق حامد هو المتوج في قلوب وعشاق الزمالك.





* ما رأيك في إنشاء قناة للزمالك؟ وهل عرض عليك التواجد في أحد برامجها؟





- سعيد بإنشاء قناة للنادي لأنها تعبر عن أراء جمهور الزمالك واللاعبين القدامى وكل شئ يخص الفريق، وشرف لى التواجد في القناة لكنه لم يعرض عليا التواجد بها حتى الآن، ولكنني سعيد في التواجد في شبكة قنوات بي إن سبورت ، مرتبط بعقد معهم.





* ما رأيك في المنافسة على لقب الدوري هذا العام؟





- المنافسة أصبحت صعبة على نادي الزمالك إن لم تكن مستحيلة لكن تتوقف المنافسة على فقدان الأهلي للنقاط خصوصا بعد اتساع الفارق إلى 12 نقطة.





* بعد تحقيق الأهلي الفوز العاشر على التوالي، هل ترى تتويجه بالدوري هذا العام أمر محسوم؟





- بنسبة كبيرة سيفوز النادي الأهلي بالدوري وتتويجه أصبح قريب جدا ، خصوصا بعد تقديم العديد من العروض الرائعة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وهو يستحق ذلك بكل تأكيد.





* من أبرز اللاعبين الذين تتوقع احترافهم خلال الفترة المقبلة من الدوري المصري؟





- أتوقع احتراف أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد من الزمالك وعودة رمضان صبحي إلى بوابة الاحتراف مرة أخرى حيث لديهم أعمار منخفضة ولديهم القدرة على التأقلم مع الأجواء الأوروبية.





* ما رأيك في ارتفاع أسعار اللاعبين في الفترة الأخيرة؟ وهل يستحقون كل هذه المبالغ الضخمة؟





- الأسعار ارتفعت بشكل مبالغ جدا ، حيث يوجد لاعبين تستحق ولاعبين لا تستحق ذلك ، ولكن لا أحد يستطيع أن يلوم اللاعبين طالما يوجد أندية لديهم القدرة الشرائية على عمل ذلك.





* أخيرا.. ما رأيك في عدم حضور محمد صلاح لحفل الأفضل في أفريقيا؟ وهل كان عليه توضيح أسباب عدم الحضور؟



