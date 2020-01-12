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رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري بالكونفدرالية

الأحد 12/يناير/2020 - 04:52 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة المصري البورسعيدي في مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في السادسة مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكي كل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

أحمد دعدور - إبراهيم حسن - جون أنطوي - محمد فاروق - أحمد توفيق - عبد الله بكري - محمود حمادة
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