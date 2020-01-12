ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 12-1-2020

ارتفعت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم، الاحد 12-1-2020، بواقع جنيها لكل جرام فقط، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 692 جنيهًا بعد أن كان 691 جنيهًا في المستهل، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الاحد 12 - 1 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.





سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم، الأحد 12 يناير 2020، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 692 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 791 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم، الاحد ، عيار 18، حوالى 593 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 461 جنيها.





السعر العالمي للذهب

بينما سجل السعر العالمى للذهب حوالى 24,596 جنيها للأوقية.





الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,536 جنيها.





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أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



