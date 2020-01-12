شطة يكشف تفاصيل جديدة عن هروب حمادة صدقي من تدريب الهلال السوداني

كشف عبد المنعم حسين الشهير بـ "شطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تفاصيل جديدة فى أزمة هروب حمادة صدقى من تدريب فريق الهلال السوداني.





كان الهلال السوداني قد أصدر بيانا رسميا أعلن خلاله عن إقالة حمادة صدقى بعدما غادر الى القاهرة وأخطر النادي السوداني بعدم قدومه إلى السودان مجددا .





وقال شطة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": تواصلت مع حمادة صدقى وأوضح لى أن الأزمة كانت فى بنود العقد المبرم مع إدارة نادى الهلال السوداني.





وتابع: حمادة صدقى قال أنه طلب بنودا معينة من رئيس نادي الهلال السوداني وبدوره الأخير وعده بتنفيذها مثل توفير سيارة وتوفير سكن خاص به وتجديد بعض عقود اللاعبين الذين انتهت تعاقداتهم.





وأضاف: حمادة صدقى قال لى أن 7 لاعبين كانوا قد امتنعوا عن التدريب من الكبار قبل مباراة النجم الساحلي التونسي والتى خسر خلالها الفريق السودانى بنتيجة 2-1 لافتا إلى أنه أكد على عدم وجود جدية من رئيس النادى السوداني وعدم تلبيته الطلبات سالفة الذكر مشددا على أنه يرى أن الجو العام ليس مريحا.



