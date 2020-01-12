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رياضة

شطة يكشف تفاصيل جديدة عن هروب حمادة صدقي من تدريب الهلال السوداني

الأحد 12/يناير/2020 - 10:41 م
حمادة صدقى
حمادة صدقى
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يسرى غازى
كشف عبد المنعم حسين الشهير بـ "شطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تفاصيل جديدة فى أزمة هروب حمادة صدقى من تدريب فريق الهلال السوداني.

كان الهلال السوداني قد أصدر بيانا رسميا أعلن خلاله عن إقالة حمادة صدقى بعدما غادر الى القاهرة وأخطر النادي السوداني بعدم قدومه إلى السودان مجددا .

وقال شطة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": تواصلت مع حمادة صدقى وأوضح لى أن الأزمة كانت فى بنود العقد المبرم مع إدارة نادى الهلال السوداني.

وتابع: حمادة صدقى قال أنه طلب بنودا معينة من رئيس نادي الهلال السوداني وبدوره الأخير وعده بتنفيذها مثل توفير سيارة وتوفير سكن خاص به وتجديد بعض عقود اللاعبين الذين انتهت تعاقداتهم.

وأضاف: حمادة صدقى قال لى أن 7 لاعبين كانوا قد امتنعوا عن التدريب من الكبار قبل مباراة النجم الساحلي التونسي والتى خسر خلالها الفريق السودانى بنتيجة 2-1 لافتا إلى أنه أكد على عدم وجود جدية من رئيس النادى السوداني وعدم تلبيته الطلبات سالفة الذكر مشددا على أنه يرى أن الجو العام ليس مريحا.

واستطرد قائلا: قمت بالتواصل مع مسئولى نادى الهلال السوداني للاستماع إلى وجهة النظر الخاصة بهم وأكدوا لى على أن حمادة صدقى كان يتعين عليه الصبر فى تلبية الطلبات لأنها لن تتم بين يوم وليلة لاسيما وأن تعيينه كان فى وقت قريب ولم يخوض الفريق تحت قيادته سوى مباريات قليلة.
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