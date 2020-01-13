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رياضة

الصافي: سيدات طائرة الأهلي جاهز لمواجهة المقاولون في الدوري

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة المقاولون يوم ٢٠ يناير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال الصافي، إن الأهلي حصل على فترة راحه كبيرة؛ بسبب الارتباط الدولي للمنتخب الوطني في تصفيات أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بعدما ضم المنتخب ٧ لاعبات من الاهلي هُن: نهلة سامح – شروق فؤاد – سهيلة وفيق – فريدة العسقلاني – مريم متولي – مايا ممدوح – مريم مصطفي.

وأضاف الصافي، أن صفوف الفريق ستكتمل عقب انضمام اللاعبات للتدريب الأربعاء المقبل ليبدأ الاستعداد للمباريات المحلية.

وأكمل أن هناك جلسة سوف تجمعه باللاعبات عقب العودة؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية والتشديد على ضرورة غلق ملف الخروج من تصفيات أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ مع المنتخب.

وأوضح الصافي أن مباراة المقاولون ستكون قوية؛ بسبب فترة التوقف الطويلة، بالإضافة لوجود عدد مميز من اللاعبات اللاتي تمتلكن الخبرة في صفوف المنافس .

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