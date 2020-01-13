محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الأعمال للانتهاء من ملف تقنين الأوضاع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات الأزمات بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة و منال الغندور السكرتير المساعد.



وطالب محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير كافة الأدوات اللازمة لعمل إدارة الأزمات فيها، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح كافة مراكز إدارات الأزمات بنطاق المحافظة يوم 5 فبراير القادم وأن كل رئيس مركز ومدينة مسئول عن تطويرها خلال هذه الفترة.



وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة وجود ورديات على مدار 24 ساعة بإدارة الأزمات مشيرا إلى أن توفير المعلومة في الوقت المناسب أساس نجاح عملية اتخاذ القرار الصحيح تجاه الأزمة،وأضاف أنه يجب على إدارات الأزمات معرفة أسباب الحوادث والأزمات التي تحدث لوضع الحلول لعدم تكرارها مستقبليا.



وفي سياق آخر طالب محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع مشيرا إلى أنه لن يتساهل مع المقصرين في هذا الشأن وقال نريد إحداث طفرة في تقنين الأوضاع.



كما طالب محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتحرير عقود نظافة لجميع المحلات التجارية الكائنة بنطاقهم والتي تمثل مصدرا للموارد بدلا من اهدارها.



وأكد محافظ الدقهلية على أهمية المتابعة الدورية لاعمدة الكهرباء للتأكد من صلاحيتها وسلامتها وعمل الصيانة الدورية للاسلاك والاعمدة لتجنب وقوع خسائر في الأرواح "ارواح الناس أمانة في ايديكم".