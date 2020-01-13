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محافظات

محافظ الفيوم يتابع مع وزيرة الهجرة إجراءات نقل جثامين ضحايا حادث الأردن

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:02 م
حادث الأردن
حادث الأردن
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اتصالًا هاتفيًا بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، للاطمئنان على إجراءات نقل ضحايا حادث الأردن.

حيث توفي ثلاثة من أبناء محافظة الفيوم، إثر انهيار سور مدرسة "كفر راكب الثانوية" أثناء ترميمه، بمحافظة "إربد" شمال الأردن.

وأعرب محافظ الفيوم عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، داعيًا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مشيرًا أن السيدة وزيرة الهجرة أكدت خلال الاتصال الهاتفي أن الجثمانين ستصل إلى مصر بعد غد الأربعاء.

وأوضحت وزيرة الهجرة خلال الاتصال الهاتفي أن السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن أوفد القنصل بالسفارة فى عمان، والمستشار العمالي إلى محافظة "إربد"، حيث التقوا بالمصابين بعد خروجهما من المستشفى.

كما توجه معهما إلى النيابة لاستكمال التحقيقات وتقديم الدعم القانوني.
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