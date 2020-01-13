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تكنولوجيا

موجز التكنولوجيا| احذر أي تعامل بنكي من كمبيوتر بـ ويندوز 7.. تطور خطير بين هواوى والولايات المتحدة.. ووفد أمريكي يزور بريطانيا

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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كريم جمال
شهدت الساعات الماضية فى قسم التكنولوجيا بموقع صدى البلد العديد من الأخبار التقنية المختلفة التى نستعرضها فى الموجز الآتى...


تسريبات جديدة .. هاتف سامسونج Galaxy S11 المنتظر يثير الجدل ويحطم المقاييس.. صور

مع انتشار وكثرة التوقعات والتنبؤات بهاتف "flagship" أو الهاتف الرئيسى والأفضل لشركة سامسونج، حيث كان موقع The Verge قد أفاد بأن هاتف Samsung Galaxy S11 سيكون اسمه Samsung Galaxy S20، على أن يتم إصداره في 11 فبراير القادم.


تطور خطير بين هواوى والولايات المتحدة.. ووفد أمريكي يزور بريطانيا

أفادت وكالة رويترز بأن وفدًا من الحكومة الأمريكية سيزور اليوم المملكة المتحدة لإقناع مسئولين وشركات بريطانية بعدم استخدام التكنولوجيا التى تنتجها شركة هواوي الصينية وعدم المشاركة في مساعدتها على تحسين خدماتها التكنولوجية.


بـ 16 جيجا بايت رام.. شاومى تطلق هاتفا بأعلى ذاكرة وصول عشوائي على الإطلاق

كشف موقع Tech Radar أن شركة شاومى ستقوم بإصدار هاتف هو الأول من نوعه في العالم، حيث يحتوى الهاتف على ذاكرة وصول عشوائى تصل ل 16 جيجا بايت رام.

بدءا من الغد.. احذر أي تعامل بنكي من كمبيوتر بويندوز 7 .. تفاصيل

ذكر موقع Finextra أن وزارة الاتصالات البريطانية حذرت كل مستخدمى ويندوز 7 حول العالم من إجراء أى تعاملات بنكية وكذلك إرسال أو تلقي أى رسائل أو إيميلات خاصة بالتعاملات المالية باستخدام أى كمبيوتر مازال يعمل بويندوز 7.


Samsung تغير اسم Galaxy Fold 2 إلى Galaxy Z Flip

قررت شركة Samsung الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم تغيير إسم أيقونتها المنتظرة Galaxy Fold 2، إلى Galaxy Z Flip.
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