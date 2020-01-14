إيرانيات يمزقن صور قاسم سليماني.. وطلبات لرحيل روحاني.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تقوم فيه متظاهرات إيرانيات، بقطع صورة الجنرال قاسم سليماني، وإلقائها على الأرض، وذلك خلال الاحتجاجات التى شهدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء أمس الاثنين .



وحسب الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ايرو نيوز" العالمية، فقد نظَّم الطلبة، مجموعة من الاحتجاجات والمظاهرات، للمطالبة بتنحي رموز النظام، عقب اعترافهم بضرب طائرة اوكرانيه مدنية تقل 176 مسافرا، لقوا حفتهم في الحادث، يوم الأربعاء الماضى.



وامتدت مظاهرات الطلبة من الجامعات في العاصمة، وحتي ميدان ازادي، مطالبين برحيل النظام .



وكانت طائرة أوكرانية مدنية تقل 167 راكبًا، سقطت، الأسبوع الماضي، بعد تحليقها بوقت قصير، بالقرب من مطار العاصمة طهران، واتضح فيما بعد أن الطائرة المنكوبة لم تسقط لسوء أحوال جوية أو عطل فني، بل بصاروخ أطلقه الحرس الثوري الإيراني نحوها مباشرة.



وفي البداية حاولت إيران التنصل من الكارثة التي حلت بها، بفعل صاروخها الحربي، وتناغمت أوكرانيا مع هذه المحاولة، بإعلانها أن السقوط كان لعطل فني.



وجاءت تقارير مخابراتية من أوروبا وأمريكا، لتقول إن الأمر متعمد، وغيرت أوكرانيا موقفها، لتعلن أن الأمر ربما يكون لسبب آخر بخلاف العطل الفني.



وبعدها، اعترفت السلطات الإيرانية بتورطها في الحادث، حيث وصفه "حسن روحاني" الرئيس الإيراني، بأنه خطأ كارثي، جاء نتيجة الشك في أنه جسم معدني ألقته أمريكا على إيران.



وقتل «قاسم سليماني» في غارة جوية، أمر بتنفيذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



واستهدفت الغارة الجوية "سليماني" قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، و"أبومهدي المهندس" نائب رئيس الحشد الشعبي خلال تواجدهما في بغداد.