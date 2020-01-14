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أخبار العالم

مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين في انهيار طريق بالصين

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:27 ص
صدى البلد
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أ ش أ
لقى ما لايقل عن 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث سقوط حافلة عامة لنقل الركاب في قطاع بطريق حدث به انهيار في مقاطعة تشينجهاي شمال غربي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أنه تم انتشال جثث 6 أشخاص وأن حالة المصابين مستقرة، فيما لاتزال عمليات الإنقاذ متواصلة، حيث أن عدد من كانوا على متن الحافلة غير معروف حتى الآن.

وأضافت السلطات أن جزءا من طريق في مدينة شينينغ عاصمة المقاطعة انهار لتسقط حافلة عامة في الحفرة التي تكونت جاء الانهيار، وأعقب ذلك وقوع انفجار، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تحقق في أسباب الحادث وملابساته.
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