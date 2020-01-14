رسميا.. realme تدخل عصر الجيل الخامس بهاتف X50









أعلنت realme الشركة الأكثر والأسرع نموًا في سوق الهواتف الذكية، عن دخولها عصر الجيل الخامس بإطلاقها لهاتف realme X50 والذي يدعم تقنية الجيل الخامس، وكعادة شركة realme فإن الجهاز القادم سيكون مُناسب لفئة الشباب، حيث سيأتي بأسعار تنافسية، وإمكانيات كبيرة.





وتعاونت شركة realme أيضًا في مع ، Naoto Fukasawa، وهو أستاذ التصميمات المُعاصرة، في تصميم جهاز realme X50 الفريد من نوعه.





هاتف فئة عُليا بأداء مُتميز وتقنية الجيل الخامس مُناسب للشباب





كأول هاتف يدعم تقنية 5G أو الجيل الخامس من شركة realme، فإن الجهاز يتميز بأداء قوي للغاية بفضل مُعالج Qualcomm Snapdragon 765G، وهي أول شرائح 5G من كوالكوم، ومن خلال تلك الشرائح يحصل realme X50 على دعم لأنماط SA و NSA للـ 5G، والمزيد من نطاقات الـ 5G مثل n1، n41 ، n78 ، n79 إلخ. إلى جانب ذلك، يستجيب الهاتف إلى النطاقات الرئيسية 2G و3G و4G.





ويأتي هاتف realme X50 ببطارية كبيرة بسعة 4200 مللي أمبير/الساعة، مع دعم من شاحن VOOC بقوة 30 وات، والذي يوفر للمُستخدم شحن الجهاز بالكامل في 60 دقيقة، ويوفر الجهاز أيضًا تقنية NFC كاملة الوظائف بالإضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة فائقة الخطية مع Dolby Atmos وHi-Res، مع نظام GPS مزدوج التردد بموضع أسرع وأكثر دقة، وفيما يتعلق بالواجهة، فإن جهاز realme X50 يأتي مزودًا بخاصية realme UI الجديدة ذات التصميم المتميز لأول مرة.





وبالنسبة إلى شاشة الجهاز، فتأتي شاشة realme X50 مع طبقة حماية من كورنينج جوريللا جلاس 5، وشاشة بقياس 6.57 بوصة، مع ثقب في الشاشة فيما يُعرف بالـ "hole-punch"، وتأتي بنسبة 90.48 ٪ من حجم جسم الهاتف ومعدل تحديث 120Hz.





كما تدعم الشاشة الـ Dark mood، وكذلك تقنية ضوء الشمس " Sunlight Display Technology"، وتم دمج مستشعر البصمات الخاص بـ realme X50 مع زر الباور، كما يأتي الجهاز بلونين هما الفضي والأزرق.





يأتي هاتف realme X50 بأربع كاميرات خلفية، كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 12MP وهي عدسة التقريب البصري والثالثة 8MP للتصوير بزاوية عريضة والرابعة بدقة 2MP لتقريب الأجسام.













وكاميرا أمامية بزاوية عريضة، مع مميزات مثل البوكا "bokeh" وخصائص للتجميل بتقنية الـ AI والمُخصصة لالتقاط أفضل صور سيلفي، كل هذا مع إمكانية التقاط مقاطع فيديو بمميزات وضع UIS Max المُعدل، وكذلك مقاطع فيديو بزاوية عريضة مع تأثير البوكا، وفيديوهات SloMo حركة بطيئة بمُعدل 960 إطارًا في الثانية.





تصميم realme X50 هو نُسخة واقعية وفريدة من نوعها





بالتعاون مع أُستاذ التصميمات المُعاصرة، Naoto Fukasawa، قامت شركة realme بالاستقرار على تصميم هاتف realme X50 والمُستوحى من الخطوط والنقاط، فأعلنت realme عن نُسختين للهاتف نُسخة الخطوط، ونُسخة النقاط، وسيكون من المعدن والزُجاج.