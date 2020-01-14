محافظ الدقهلية تعلن الرسوم الجديدة لـ غرامات التوكتوك بعد تخفيضها



وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يتم حاليا منع دخول التكاتك إلى المدن واقتصار عملها على القرى للتغلب على مشكلة التكدس المروري وخنق الشارع.



وشمل القرار ان يتم ضبط مركبات التوكتوك المخالفة لخط سيرها المحدد و سيرها بدون لوحات معدنية داخل نطاق مدن المحافظة والطرق السريعة ويتم حجزها لمدة شهر في المرة الأولي وثلاثة أشهر في حالة تكرار المخالفة بإدارة مرور الدقهلية أو وحداتها الفرعية.



كما شمل القرار تحصيل قيمة المخالفة بمبلغ ١٠٠٠ جنيها في المرة الأولي وفي حالة التكرار ٣٠٠٠ جنيها ويحصل مبلغ خمسون جنيها عن كل يوم تأخير في حالة عدم إنهاء الإجراءات من تاريخ إنهاء فترة الحجز.

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تخفيض الغرامات الموقعة على أصحاب التكاتك المخالفين.وأوضح محافظ الدقهلية أن هذا القرار يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للدولة وحرصا على مصالح المواطنين ولتحفيز أصحاب التكاتك على استبدالها بالسيارة "فان" 7 راكب.إقرأ ايضا: محافظ الدقهلية: ندرس نقل سوق الجملة بالمنصورة لخارج المدينة