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محمد حجازي: مؤتمر برلين يدعم قرار وقف إطلاق النار في ليبيا.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:01 ص
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
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محمد حليم قنديل
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ألمانيا أعلنت عن الدول المشاركة فى مؤتمر برلين حول قضية ليبيا 19 يناير الجاري.

وأضاف السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن برلين ستكون آخر فرصة لحل قضية ليبيا.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القضاء على الميليشيات الارهابية فى ليبيا أمر هام جدًا.

وأشار إلى أن مؤتمر برلين سيدعم قرارات وقف إطلاق النار.

وأوضح السفير محمد حجازي، أن عملية القضاء على الجماعات الإرهابية مستمرة والجيش الليبي سيطهر بلاده من الإرهاب.
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