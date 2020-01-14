اخبار الرياضة.. بوطيب يرفض التنازل عن مستحقاته وفسخ تعاقده.. حقيقة انضمام إليو بادجي إلى الأهلي .. رحيل مدرب الزمالك السابق

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :- ذكرت بعض التقارير الصحفية، اقتراب المهاجم السنغالي الشاب إليو بادجي مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.- يستعد النادي الأهلي لاستضافة نظيره النجم الساحلي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب "السلام".- كشفت مصادر خاصة أن السنغالي اليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوى بات علي أعتاب الأهلي.- واصل فريق ليفربول تحقيق النتائج المميزة التي قادته إلى صدارة الدوري الإنجليزي دون أي منافسة حيث يبتعد أقرب ملاحقيه عنه مانشستر سيتي بـ14 نقطة كاملة.- فجرت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل المدير الفني السويسري كريستيان جروس، مع النادي الأهلي السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي.- رفض المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل نهائي فكرة التنازل مستحقاته وفسخ تعاقده مع النادي بشكل ودي.- أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.- أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الأهلي أمام طنطا التى تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.