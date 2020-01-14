AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة.. بوطيب يرفض التنازل عن مستحقاته وفسخ تعاقده.. حقيقة انضمام إليو بادجي إلى الأهلي .. رحيل مدرب الزمالك السابق

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:53 م
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :

حقيقة انضمام إليو بادجي إلى الأهلي قادما من الدوري النمساوي

- ذكرت بعض التقارير الصحفية، اقتراب المهاجم السنغالي الشاب إليو بادجي مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

النجم الساحلي يكشف موقف كوليبالي من المشاركة فى مباراة الأهلي بدوري الأبطال

- يستعد النادي الأهلي لاستضافة نظيره النجم الساحلي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب "السلام".

السنغالي إليو بادجي على أعتاب الأهلي

- كشفت مصادر خاصة أن السنغالي اليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوى بات علي أعتاب الأهلي.

رغم التغريد وحيدا في الصدارة.. أين لاعبو ليفربول من هدافين الدوري الإنجليزي

- واصل فريق ليفربول تحقيق النتائج المميزة التي قادته إلى صدارة الدوري الإنجليزي دون أي منافسة حيث يبتعد أقرب ملاحقيه عنه مانشستر سيتي بـ14 نقطة كاملة.

صدمة مدوية لجماهير الأهلى السعودي.. رحيل مدرب الزمالك السابق من تدريب الفريق

- فجرت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل المدير الفني السويسري كريستيان جروس، مع النادي الأهلي السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي.

الأزمة تشتعل.. بوطيب يرفض التنازل عن مستحقاته وفسخ تعاقده مع نادي الزمالك | تفاصيل

- رفض المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل نهائي فكرة التنازل مستحقاته وفسخ تعاقده مع النادي بشكل ودي.

بوجود قفشة وكهربا.. فايلر يعلن قائمة الأهلي أمام طنطا غدا

- أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي لا يعرف طعم الهزيمة مع صافرة محمود عاشور قبل مواجهة طنطا

- أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الأهلي أمام طنطا التى تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

ترشيحاتنا

الأزمة تشتعل.. بوطيب يرفض التنازل عن مستحقاته وفسخ تعاقده مع نادي الزمالك | تفاصيل

صدمة مدوية لجماهير الأهلى السعودي.. رحيل مدرب الزمالك السابق من تدريب الفريق

شنب أمير كرارة يتسبب في توقفه في كمين شرطة.. فيديو

المشير حفتر صفعه.. أحمد موسى: أردوغان اتعمل معاه الجلاشة ..فيديو

فى عيد ميلادها.. سر عدم حضور إيناس مكي جنازة والدها .. وظهورها المفاجئ بعد غياب طويل

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريب واستشهاد قائدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي