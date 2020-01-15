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رياضة

توتنهام يتأهل إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على ميدلسبره

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:40 ص
فريق توتنهام
فريق توتنهام
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أ ش أ
نجح فريق توتنهام هوتسبيرز في تخطي عقبة ميدلسبره إثر فوزه عليه بنتيجة 2-1 في مباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم .

وكان الفريقان قد تعادلا في المباراة الأولى إيجابيا بنتيجة 1-1، ليحتكما إلى مباراة الإعادة، التي تفوق فيها فريق العاصمة لندن بسهولة وتمكن من حسم التأهل في أول 15 دقيقة.

وافتتح جيوفاني لو سيلسو الدولي الأرجنتيني التسجيل لمصلحة السبيرس بالهدف الأول بعد مرور دقيقتين فقط من عمر اللقاء، قبل أن يحرز مواطنه، إريك لاميلا الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني، وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق، تمكن جورج سافيل من تسجيل هدف تضييق الفارق لميدلسبره، ولكنه لم يكن كافيًا لإنقاذ فريقه من توديع البطولة .

وكانت قرعة الدور الخامس أو ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي قد أجريت عقب الجولة الرئيسية للمباريات، وقضت بمواجهة الفائز من توتنهام وميدلسبره مع ساوثامبتون، بما يعني أن القديسين هم الخصم القادم لتوتنهام في المسابقة المحلية.

وفي نفس البطولة، تأهل نيوكاسل يونايتد بعد تحقيق فوز كبير على روتشديل برباعية مقابل هدف واحد، كما فاز شروسبري تاون على بريستول سيتي بهدف نظيف، وتغلب ريدينج على مضيفه بلاكبول بهدفين دون رد، وتغلب كوفنتري سيتي على بريستول روفرز بثلاثية نظيفة، فيما تأجلت مباراة ترانمير روفرز مع واتفورد بسبب الأمطار .
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