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مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم .. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:51 ص
مواعيد القطارات المتجهة
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء 15 -1-2020، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان والأقصر.

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" على النحو التالي: قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، وقطار رقم 1087 "نوم" الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا.

عن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل انطلاق قطار رقم 980 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 ، قطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30، قطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، قطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00.

وعن قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار رقم 160 مميز الساعة "12.15" ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 22.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، وقطار رقم 86 "vip" ينطلق 08.15 ويصل 06.60.
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مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

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مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

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