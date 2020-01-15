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أخبار العالم

أول تعليق لـ بوتين على استقالة الحكومة الروسية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:35 م
أول تعليق لـ الرئيس
أول تعليق لـ الرئيس الروسي على استقالة حكومته
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دعاء أبوهشيمة
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأداء رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، وعرض عليه منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي لشؤون الدفاع والأمن؛ وذلك بعدما أعلن الأخير استقالة حكومته.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، قال بوتين" بالنسبة لعملنا المشترك مع ديمتري أناتوليفيتش (ميدفيديف) ، فقد قلنا للتو ... كان ديمتري أناتوليفيتش ميدفيديف هو أيضًا رئيس الدولة، رئيس الاتحاد الروسي، وكان يترأس الحكومة منذ ما يقرب من 8 سنوات حتى الآن، وربما هذا هو أطول فترة في هذا المنصب في التاريخ الحديث. اتفقنا على أن هناك كتلة رئاسية واضحة، وهناك كتلة حكومية، الرئيس ، بالطبع ، مسؤول عن كل شيء ، لكن أولًا وقبل كل شيء، الكتلة الرئاسية هي قضايا الأمن والدفاع وما إلى ذلك. "

وأكد بوتين أن ميدفيديف يتعامل دائمًا مع قضايا تحسين القدرة الدفاعية والأمن في البلاد "أنا أعتبر ذلك ممكنًا وطلبت منه أن يفعل ذلك في المستقبل على وجه التحديد مع هذه الخاصية ، هذه الفئة ، أعتبرها ممكنة وسأفعل ذلك في المستقبل القريب - سيتم عرض منصب نائب رئيس المجلس واختتم رئيس الدولة قائلًا: "إن الأمن ، ورئيس مجلس الأمن ، كما تعلمون ، هو الرئيس".

وأشار بوتين إلى أنه إذا كانت هناك حاجة إلى قانون لإدخال منصب جديد في مجلس الأمن لرئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، فهو مستعد للقيام بذلك" إذا كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات على القانون الحالي والإطار التنظيمي ، فأنا على استعداد للقيام بذلك ، في المستقبل القريب ، سأطلب من النواب تقديم الدعم أيضًا ... من الضروري للمحامين تقديم تقييمات مناسبة".

حث رئيس الوزراء والحكومة على البقاء في مناصبهم حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، من المتوقع أن يتولى ميدفيديف المنصب الجديد لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وهي هيئة استشارية تقدم المشورة للرئيس بشأن شؤون الأمن القومي. وافق ميدفيديف على تولي الدور الجديد.

هذا، وقد أعلن ميدفيديف استقالة حكومته بعد خطاب "حالة الأمة" السنوي الذي ألقاه الرئيس بوتين أمام المشرعين الروس والوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين، حيث تركز خطاب هذا العام بشكل كبير على السياسات الداخلية بما في ذلك السياسة الاجتماعية والاقتصاد

وأكد بوتين خلال خطابه على أهمية تركيز الجهود على زيادة عدد السكان لتفادي الفجوة الديموجرافية، وأن مصير بلاده وأفقها مرتبطان بعدد مواطنيها البالغ حاليا 147 مليون نسمة.

ويتوجه الرئيس الروسي، اليوم بالرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفدرالية، التي تضم غرفتي البرلمان الروسي؛ مجلس الدوما، ومجلس الفدرالية.

وتطرق بوتين في هذه الرسالة إلى التوجهات والمسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية للبلاد.
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