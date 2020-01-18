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مرأة

لهذه الأسباب تشعر السيدات بالبرد أكثر من الرجال في الشتاء

السبت 18/يناير/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تشعر السيدات بالبرودة اكثر من الرجال وذلك لعدة اسباب غير معروفة لدي الكثير وكشف الصيدلي باهر السعيد، ببرنامج الكبسولة عن أسباب شعور المرأة بالبرد أكثر من الرجل.

وأوضح السعيد ، أن اسباب دفء الرجل يختلف عن النساء وذلك لعدة اسباب ترجع الي

1- درجة حرارة جسم المرأة الداخلية اعلي بمراحل من درجة حرارة الرجل
2_ وسائل منع الحمل ترفع درجة حرارة الجسم
3- برودة الاطراف عند النساء اكثر من الرجال بسبب هرمون الاستروتجين
4- معدلات الحرق عن السيدات اقل بكثير من معدلات الرجل ولذلك يشعر الرجل بالدفء اكثر
5- الدهون بالجسم وتوزيع العضلات عندالرجال افضل ولذلك يكون احساسه بالبرد اقل

وأشار إلى أن اهم الاسباب هي وسائل منع الحمل ترفع من درجة حرارة الجسم لدى المرأة، مما يزيد من إحساسها بالبرودة، لافتا إلى أن معدلات الحرق لدى الرجال أعلى من السيدات بنسبة 35% .
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