بالفيديو.. أردوغان يشعل الأزمة الليبية.. تركيا تنشر منظومة دفاع صاروخية في طرابلس

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إشعال الوضع الداخلي في ليبيا عبر صب الزبت على النار، وبعد أن بدأ في نقل مرتزقة سوريين إلى طرابلس، تم رصد نشر منظومة دفاع صاروخية من طراز هوك في مطار معيتيقة، في انتهاك واضح لوقف إطلاق النار، وفي محاولة لإشعال مؤتمر برلين بشأن ليبيا قبيل انطلاقه غدا.
كشف موقع "ميلتاري رادار" الإيطالي عن أن تركيا نشرت نظام "هوك" I-HAWK PIP-3 للدفاع الصاروخي في مطار معيتيقة بطرابلس لحماية الطائرات التي تهبط من خطر الغارات الجوية.
ونشر حساب "باباك تاجفاي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قيام تركيا بنشر I-HAWK PIP-3 للدفاع الصاروخي يوم الخميس الماضي.
وأوضح موقع "ميليتاري رادار" لرصد حركة الطيران العالمي، في تقرير له اليوم السبت، بأن نظام Hawk System التركي عبارة عن نظام صاروخي للدفاع الجوي لجميع الظروف الجوية، يوفر الدفاع على نطاقات واسعة أو أهدافًا محددة ضد الطائرات سريعة الحركة على ارتفاعات منخفضة إلى متوسطة وطائرات هليكوبتر وصواريخ أرض – أرض قصيرة المدى.
أوضح الموقع، أن النظام يستقبل الصور الجوية وينقلها عن طريق بيانات اتصال ATDL، ويشتمل النظام على وظيفة قيادة PCP التي تقود عملية النشر.
وأكد الموقع أن النظام التركي “هوك” يتضمن رادار CWAR، ورادار HPI Doppler و6 منصات إطلاق؛ كل منها مجهز بـ3 صواريخ، موضحا أن جميع الأنظمة تشمل مركز التحكم، وبحث الرادار وقفل وتتبع الرادار، والقاذفات، والصواريخ، وقطع الغيار والمعدات ذات الصلة.
كشف موقع "ميلتاري رادار" الإيطالي عن أن تركيا نشرت نظام "هوك" I-HAWK PIP-3 للدفاع الصاروخي في مطار معيتيقة بطرابلس لحماية الطائرات التي تهبط من خطر الغارات الجوية.
ونشر حساب "باباك تاجفاي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قيام تركيا بنشر I-HAWK PIP-3 للدفاع الصاروخي يوم الخميس الماضي.
وأوضح موقع "ميليتاري رادار" لرصد حركة الطيران العالمي، في تقرير له اليوم السبت، بأن نظام Hawk System التركي عبارة عن نظام صاروخي للدفاع الجوي لجميع الظروف الجوية، يوفر الدفاع على نطاقات واسعة أو أهدافًا محددة ضد الطائرات سريعة الحركة على ارتفاعات منخفضة إلى متوسطة وطائرات هليكوبتر وصواريخ أرض – أرض قصيرة المدى.
أوضح الموقع، أن النظام يستقبل الصور الجوية وينقلها عن طريق بيانات اتصال ATDL، ويشتمل النظام على وظيفة قيادة PCP التي تقود عملية النشر.
وأكد الموقع أن النظام التركي “هوك” يتضمن رادار CWAR، ورادار HPI Doppler و6 منصات إطلاق؛ كل منها مجهز بـ3 صواريخ، موضحا أن جميع الأنظمة تشمل مركز التحكم، وبحث الرادار وقفل وتتبع الرادار، والقاذفات، والصواريخ، وقطع الغيار والمعدات ذات الصلة.