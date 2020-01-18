بالفيديو.. أردوغان يشعل الأزمة الليبية.. تركيا تنشر منظومة دفاع صاروخية في طرابلس

تجاوزت الخط الأحمر.. تركيا تبدأ اختباراتها على منظومة إس-400 الروسية رغم تهديدات واشنطن.. تعتزم إبرام صفقة جديدة مع موسكو لتزويدها بدفعة جديدة.. ووزير تركي: لم نشتر الصواريخ لحفظها في الصناديق