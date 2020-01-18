كفارة تأخير الصلاة ؟ الإفتاء تحدد الواجب على المسلم فعله

قضاء صلاة الظهر مع العصر

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأولى فى قضاء الصلاة الفائتة أن يكون بالترتيب، منوهًا بأن لكل صلاة وقتًا لا يجوز تأخيرها عنه.





ونبه «شلبي»، على أن تأخير الصلاة عن وقتها متعمدًا وبدون عذر كبيرة من الكبائر باتفاق العلماء، ما لم يكن التأخير بنية الجمع، وما لم يكن في حالة النوم أو النسيان.





وأضاف في إجابته عن سؤال: «إذا فاتك الظهر وأذن العصر فبأيهما تبدأ؟، أن الأولى البدء بصلاة الظهر مراعاة للترتيب فمن الفقهاء من يرى أن الترتيب واجب، ثم بعد ذلك يصلى العصر في وقته حاضر.





وأفاد بأن الراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو وجوب الترتيب بين الفوائت لما روي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته يوم الخندق أربع صلوات، فقضاهن مرتبات».





كيفية قضاء الصلوات الفائتة