أهم الأخبار.. السيسي يوجه رسالة للقوات المسلحة ..وزير الرياضة يوافق على تطبيق الـVAR .. وقرار جديد للنائب العام

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
السيسي يوجه رسالة للقوات المسلحة: لمسنا فخر الشعب وهو يتابع الأداء الراقي في «قادر ۲۰۲۰»
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إعزاز وتقدير لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة.
بعد تسريب امتحانات الإعدادية بالمنوفية .. إقالة مدير عام إدارة تلا التعليمية
قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة المتسببين في تسريب إمتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2020 للنيابة الإدارية للتحقيق وإعمال شئونها وتوقيع أقصي العقوبة ، وكذا إقالة مدير عام إدارة تلا التعليمية ورئيس لجنة توزيع الأسئلة بتلا.
مجلس القبائل العربية يعلن دعمه وتأييده لـ محمد أبو العينين في انتخابات النواب..صور
أعلن مجلس عموم القبائل العربية في مصر وشبه الجزيرة العربية، دعمه وتأييده لرجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة.
أحمد المسمارى: حكومة السراج تدفع أموالا طائلة لجلب المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا
قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن حكومة السراج تقوم بدفع أموال طائلة من خزينة الشعب الليبي لجلب المرتزقة والارهابيين الي ليبيا من سوريا عن طريق تركيا.
اشتباكات بالقرب من البرلمان اللبناني
أطلقت القوى الأمنية في لبنان خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين في ساحة النجمة وسط بيروت بعد أن عمدوا إلى رميها بالحجارة والمفرقعات النارية.
رسميا.. وزير الرياضة يوافق على تطبيق الـVAR فى مباريات الدوري.. تفاصيل
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إجراءات تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركة الأجنبية المعنية بتطبيق تقنية "الفار" في منافسات الدوري المصري لكرة القدم بعد اتفاق الاتحاد مع الشركة على كافة البنود، وأبرزها أن يستمر العقد لمدة 3 سنوات ونصف السنة.
تأجيل مباراة الأهلي وإنبي ولقاء الزمالك مع المصري
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي و الأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.
MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز
حسمت ادارة قناة mbc الجدل حول موقف استمرارية الفنانة نانسى عجرم ببرنامج "ذا فويس كيدز" بعد الأزمة التى تمر بها وتحديدا قضية قتيل فيلتها.
النائب العام: إنشاء مكتب حماية الطفل من العنف والاستغلال والاختفاء ومراجعة قضاياهم
أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرارا اليوم السبت بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة
لم يعلم محمد، نجار مسلح، أن علاقته غير الشرعية بزوجة شقيقه رجب البائع المتجول سوف تنكشف يوما من الأيام، ولم يعلم أن هذه العلاقة الآثمة سوف تنهى حياته إلى الآخرة.
السيسي يوجه رسالة للقوات المسلحة: لمسنا فخر الشعب وهو يتابع الأداء الراقي في «قادر ۲۰۲۰»
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إعزاز وتقدير لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة.
بعد تسريب امتحانات الإعدادية بالمنوفية .. إقالة مدير عام إدارة تلا التعليمية
قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة المتسببين في تسريب إمتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2020 للنيابة الإدارية للتحقيق وإعمال شئونها وتوقيع أقصي العقوبة ، وكذا إقالة مدير عام إدارة تلا التعليمية ورئيس لجنة توزيع الأسئلة بتلا.
مجلس القبائل العربية يعلن دعمه وتأييده لـ محمد أبو العينين في انتخابات النواب..صور
أعلن مجلس عموم القبائل العربية في مصر وشبه الجزيرة العربية، دعمه وتأييده لرجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة.
أحمد المسمارى: حكومة السراج تدفع أموالا طائلة لجلب المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا
قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن حكومة السراج تقوم بدفع أموال طائلة من خزينة الشعب الليبي لجلب المرتزقة والارهابيين الي ليبيا من سوريا عن طريق تركيا.
اشتباكات بالقرب من البرلمان اللبناني
أطلقت القوى الأمنية في لبنان خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين في ساحة النجمة وسط بيروت بعد أن عمدوا إلى رميها بالحجارة والمفرقعات النارية.
رسميا.. وزير الرياضة يوافق على تطبيق الـVAR فى مباريات الدوري.. تفاصيل
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إجراءات تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركة الأجنبية المعنية بتطبيق تقنية "الفار" في منافسات الدوري المصري لكرة القدم بعد اتفاق الاتحاد مع الشركة على كافة البنود، وأبرزها أن يستمر العقد لمدة 3 سنوات ونصف السنة.
تأجيل مباراة الأهلي وإنبي ولقاء الزمالك مع المصري
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي و الأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.
MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز
حسمت ادارة قناة mbc الجدل حول موقف استمرارية الفنانة نانسى عجرم ببرنامج "ذا فويس كيدز" بعد الأزمة التى تمر بها وتحديدا قضية قتيل فيلتها.
النائب العام: إنشاء مكتب حماية الطفل من العنف والاستغلال والاختفاء ومراجعة قضاياهم
أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرارا اليوم السبت بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة
لم يعلم محمد، نجار مسلح، أن علاقته غير الشرعية بزوجة شقيقه رجب البائع المتجول سوف تنكشف يوما من الأيام، ولم يعلم أن هذه العلاقة الآثمة سوف تنهى حياته إلى الآخرة.