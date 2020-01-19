تحرك عاجل بالبرلمان لاستدعاء وزيرة الصحة بشأن اختفاء 15 نوعا للأدوية دون بديل

أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب، خطورة تصريحات الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية التى قال فيها إن هناك نقصًا فى بعض الأدوية فى السوق المحلى منها ما يتوفر بديل لها ومنها لا يوجد لها أى بدائل، وأن هناك نقصًا فى 150 نوعًا من الأدوية ويتوفر لها بدائل فى حين أن ما يقرب منه 15 نوعًا من الدواء مختفٍ وليس له بديل.
وطالب النائب عاصم مرشد، باستدعاء الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للرد على هذا الملف الذى أحدث بلبلة لدى الرأى العام.
وتساءل "مرشد" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة عن كيفية توفير الأدوية خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض الوهن العصبى والشلل الرعاشى من نقص الدواء.
وتابع: "التقارير الطبية تؤكد اعتماد جسم المريض على نوعية معينة من الدواء واستجابته للشفاء عند تناوله وأنه يصعب الاعتماد على نوعيات أخرى بديله فى حالة نقص تواجده ولا بد من توفير الأنواع المختفية فى الأسواق وإيجاد الحلول التى تواجهها".
وطالب النائب عاصم مرشد، باستدعاء الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للرد على هذا الملف الذى أحدث بلبلة لدى الرأى العام.
وتساءل "مرشد" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة عن كيفية توفير الأدوية خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض الوهن العصبى والشلل الرعاشى من نقص الدواء.
وتابع: "التقارير الطبية تؤكد اعتماد جسم المريض على نوعية معينة من الدواء واستجابته للشفاء عند تناوله وأنه يصعب الاعتماد على نوعيات أخرى بديله فى حالة نقص تواجده ولا بد من توفير الأنواع المختفية فى الأسواق وإيجاد الحلول التى تواجهها".
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