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برلمان

وكيل لجنة النقل يتقدم بـ 3 إدانات فى طلب إحاطة موجه لوزير الزراعة

الأحد 19/يناير/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أدان نفسه وسياسات وزارته 3 مرات فى تصريحات أطلقها وتتعلق بـ 3 ملفات ولا بد للحكومة من ومواجهتها لإنقاذ الفلاح المصرى وفى مقدمة هذه الملفات ملف الأسمدة والمبيدات.

وقال إن تصريح وزير الزراعة بأن أى سلعة لها سعران ينتج عنها مزيد من المشاكل وأنه على الرغم من أن مصر تنتج 22.8 مليون طن من الأسمدة والاحتياجات لا تتجاوز 11 مليون طن، فيه إدانة له، وهناك جانب كبير من الإنتاج المحلى يتم تصديره والأزمة تنظيمية ومفتعلة.

وطالب " زين الدين " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى السيد القصير بضرورة أن تتدخل وزارة الزراعة وبأقصى سرعة لحل مشكلة الأسمدة والمبيدات التى يعانى منها الفلاح المصرى.

وقال " زين الدين " إن الملف الثانى الذى أدان فيه الوزير نفسه هو ملف ترشيد استخدامات مياه الزراعة عندما انتقد استمرار سياسة الرى بالغمر مؤكدا أن غالبية الفلاحين فى مصر لا يعرفون إلا هذه السياسة التى توارثوها من آبائهم وأجدادهم مطالبا من وزير الزراعة إصدار قرار فورى بالغاء سياسة الرى بالغمر ولكن عليه أن يجد البدائل الفورية لرى المحاصيل الزراعية ببدائل أخرى.

وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين أن الملف الثالث الذى أدان فيه وزير الزراعة لنفسه هو ملف الحيازة الزراعية عندما طالب بالقضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية وأن هذا الأمر من أبرز الملفات التى تحظى بأهمية كبرى داخل الوزارة خاصة وأن الزراعات المجمعة تهدف للحفاظ على الموارد المائية ومساعدة الفلاح رفع مستوى الإنتاجية وزيادة التسويق متسائلا عن آليات وزارة الزراعة للقضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية خاصة داخل القرى والنجوع.

وأكد "زين الدين" أن هناك صعوبة بل استحالة فى تنفيذ اى سياسة للقضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية لأن الواقع العملي يؤكد أن هناك الآلاف من القطع الزراعية الصغيرة يتملكها أهالينا البسطاء فى القرى والنجوع على مستوى الجمهورية وهى مصدر رزقهم الوحيد.
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