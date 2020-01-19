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محافظات

بعد محاصرة مياه الأمطار لمنازلهم.. أهالي الضبعة يستغيثون بـ محافظ مطروح

الأحد 19/يناير/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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ايمن محمود
يعاني مواطنو مدينة الضبعة بمحافظة مطروح من وجود كميات كبيرة من مياه الأمطار بالشوارع وعدم وجود شبكة للصرف الصحي بشوارع المدينة.

واستغاث مواطنو المدينة باللواء خالد شعيب محافظ مطروح لإنقاذهم وتصريف المياه والتعامل مع كميات الطين بالشوارع.

وأكد الأهالي أن الأمطار أثرت علي حركة المواطنين بالشكل الذي يصعب معه السير وخروج الناس من منازلها، بالإضافة إلى معاناة التلاميذ في الخروج إلى مدارسهم.

وأضافوا إلى ضرورة التعامل الفوري مع تلك المياه مع التخطيط الجيد لعدم تكرارها مستقبلاً خاصة مع أهمية المدينة السياحية، بالإضافة إلي إقامة أول مشروع نووي بها.
بعد محاصرة مياه الأمطار لمنازلهم.. أهالي الضبعة يستغيثون بـ محافظ مطروح
بعد محاصرة مياه الأمطار لمنازلهم.. أهالي الضبعة يستغيثون بـ محافظ مطروح
بعد محاصرة مياه الأمطار لمنازلهم.. أهالي الضبعة يستغيثون بـ محافظ مطروح
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