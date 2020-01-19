تحسن نسبي في درجات الحرارة ببورسعيد وتوقف الأمطار مع استمرار البرودة .. فيديو

تشهد محافظة بورسعيد منذ الصباح الباكر حالة من التحسن النسبي في الأحوال الجوية عقب موجة شديدة البرودة والأمطار ضربت المحافظة منذ يومين.



وبدأت السحب الكثيفة في الاندثار لتفسح المجال لظهور نقاء السماء وعودة الشمس للظهور في السماء مجددا بعد غياب قرابة ٧٢ ساعة ماضية، ومع توقف الأمطار هدأت حدة الرياح مع استمرار الأجواء الباردة و التي لم تخفيها أشعة الشمس الساطعة في سماء الباسلة



وتبلغ سرعة الرياح ٢٩كم ساعة بينما بلغة درجة الحرارة العظمى ١٦ والصغرى ١١ مع توقعات بهطول أمطار خفيفة علي بعض أوقات اليوم في تراجع وانحسار لنوة الفريضة الكبرى



ومن جانبها واصلت فرق الإنقاذ والطوارئ بالمحافظة مسح وشفط المياه المتراكمة في عدد من شوارع احياء المحافظة نتيجة شدة هطول الأمطار على مدار الأيام الماضية.



وانتظم جميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة في أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في أجواء شتوية هادئة عقب بدء انحسار موجة الأمطار والبرودة الشديدة.