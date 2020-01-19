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برلمان

النواب: 5 آلاف جنيه ضريبة على المشروعات التي يصل حجم أعمالها مليون جنيه

الأحد 19/يناير/2020 - 07:27 م
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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حسن رضوان
وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، علي المادة المنظمة للضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويًا.

ووفقا للمادة (94) من مشروع القانون التي وافقت عليها لجنة المشروعات المتوسطة اليوم، تكون الضريبة بواقع ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.

وحسبما انتهى إليه اجتماع اللجنة تفرض الضريبة بواقع 5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك بتعديلها بعدما كانت الضريبة المحددة لهذا الشق (6 آلاف جنيه) بعد مطالبات أعضاء اللجنة بخفض قيمة الضريبة.
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