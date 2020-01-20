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أخبار البلد

أنقذتنا.. سيدة مصرية تستوقف الرئيس باكية في بريطانيا.. فماذا قالت له؟

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:00 ص
سيدة مصرية تستوقف
سيدة مصرية تستوقف الرئيس باكية في بريطانيا
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صدى البلد
وصل الرئيس السيسي إلى مقر إقامته في لندن مساء أمس الأحد، وذلك للمشاركة في قمة "أفريقيا بريطانيا للاستثمار".

واستوقفت إحدى السيدات التي ترتدي علم مصر ، الرئيس السيسي أثناء دخول مقر إقامته قائلة وهي تبكي : "منصور فى كل حته لأن حقيقي أنقذتنا من حاجات كتيرة ومش مصدقة اني شفتك ياريس".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل الي العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في قمة "أفريقيا بريطانيا للاستثمار".

وسوف يشارك الرئيس السيسي اليوم الإثنين في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي تستضيفها العاصمة البريطانية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المستثمرين الأفارقة والبريطانيين.

وستغطي القمة عددا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، وخطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، والتجارة خاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، وفرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بأفريقيا.

وتمهد قمة لندن الطريق لإبرام صفقات استثمارية، وحشد الاستثمارات سواء المستدامة أو الجديدة لخلق الوظائف وتعزيز المنفعة المتبادلة من خلال شراكات جديدة، بين بريطانيا ودول القارة الأفريقية.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وأفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه إسترليني عام 2018، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الإفريقية إلى حوالى 2000 شركة، وارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى حوالى 20 مليار دولار حوالى 83.15 مليار جنيه إسترلينىفي العام الماضي.

من ناحية أخرى تعهدت الحكومة البريطانية مؤخرا بجعل الاستثمار في إفريقيا أولوية مؤكدة رغبتها فى خلق شراكة جديدة مع إفريقيا ترتكز على التنمية والازدهار والأمن المشترك.

كما أعلنت بريطانيا في أغسطس عام 2018 عن برنامج استثمار جديد لإفريقيا بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترليني.
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