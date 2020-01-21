طبيب عيون يوضح علاقة علاج السرطان بالإصابة بـ انقطاع الشبكية.. فيديو

قال الدكتور إيهاب الريس أستاذ جراحة العيون بمعهد أورام العيون بقسم أمراض الشبكية، إن انقطاع الشبكية أكثر شيوعا بين الأطفال ولكن يمكن أن يحدث لعدة أسباب ويصيب الكبار.

وتابع: انتشر مؤخرا أن الإعلامي شريف مدكور قد أصيب بانقطاع الشبكية بسبب خضوعه لعلاجات السرطان.





وأكد: أنه لا علاقة للإصابة بالسرطان، أو علاجات السرطان والإصابة بمشاكل العين أو حدوث انقطاع الشبكية، إلا أن هناك أسبابا أخرى يمكن أن تزيد من الإصابة بانقطاع الشبكية، ومن بين هذه الأسباب، ما يلي:





1- التعرض للصدمات.

2- الإصابة بـ قصر النظر.

3- الإصابة بمرض السكري.





وتابع الريس في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن الإعلامي شريف مدكور يلاحظ أنه يرتدي نظارة، وبالتالي يمكن أن يتسبب عدم ارتداء النظارة لفترات طويلة أن يتسبب في الإصابة بانقطاع في الشبكية.



