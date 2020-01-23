اخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يرد على بيان الأهلي.. مرتضى منصور يعلن سياسة قناة الزمالك.. محمد صلاح يتحدى لوفرين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الخميس، عددا من أخبار الرياضة والأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بتوجيه الشكر لجميع من ساهم في انطلاق قناة النادي مساء أمس مشددا ان اعلام المصريين كانت السبب الرئيسي في انطلاق هذا الكيان الضخم
علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على افتتاح قناة الزمالك الجديدة
رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على بيان النادي الأهلي، بشأن منصب الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء الذي منحه الأهلي إليه منذ عامين.
شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يلعب تنس الطاولة بطريقة كوميدية أمام لوفرين
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف النادي من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الهدف الرئيسي من قناة الزمالك والتي انطلقت مساء أمس
أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه تولى مسؤولية الفريق في وقت عصيب، وكان يعاني الفريق من عدة صدمات أبرزها أن العديد من اللاعبين لم يكونوا في مستوى بدني جيد