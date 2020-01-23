اخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يرد على بيان الأهلي.. مرتضى منصور يعلن سياسة قناة الزمالك.. محمد صلاح يتحدى لوفرين

شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يلعب تنس الطاولة بطريقة كوميدية أمام لوفرين

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف النادي من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر









كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الهدف الرئيسي من قناة الزمالك والتي انطلقت مساء أمس







