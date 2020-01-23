هشام صبح عميدا لهندسة بنات جامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر قرارا بتكليف الدكتور هشام صبح أستاذ العمارة بكلية الهندسة عميدا للهندسة بنات.





ومن جانبه عبر الدكتور هشام _ وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة _ عن خالص تقديره لثقة رئيس الجامعة، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للعمل على تطوير الكلية بأقسامها المختلفة، بالتعاون مع السادة أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، وسيعمل على تفعيل الجوانب العملية في الدراسة بما يفيد في تنمية وتطوير المجتمع من خلال خريجات هندسة البنات





يشار إلى أن الدكتور هشام شغل رئيسا لقسم العمارة بهندسة بنات، ثم وكيلا لكلية الهندسة بنين لشئون التعليم والطلاب إلى أن صدر له القرار بالتكليف عميدا للهندسة بنات.





كما قدم الدكتور محمود علواني العميد السابق للكلية التهنئة للعميد الجديد مؤكدا أن سمة التعاون ستكون العامل الأساسي في إنجاح العمل بالكلية بتضافر جهود كافة العاملين فيها.



