عاطلان ينتحلان صفة ضابطي شرطة ليستوليا على أموال أحد المقاولين

سدد رجال مباحث القاهرة لكمه قوية لعصابات النصب على المواطنين، بعد أن وردت معلومات بانتحال عاطلين صفه رجال شرطة ونصبا على مقاول واستبدلا أمواله بمظروف به قصاصات ورق جرائد ، ولاذا بالهرب الي ان تم ضبطهما، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.













بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من مقاول قرر بأنه حال سيره بشارع بن سندر، دائرة القسم استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية "يستقلان سيارة سوداء اللون" لم يتمكن من التقاط أرقامها.





وقاما بإيهامه بأنهما من رجال شرطة ، واطلعا علي تحقيق شخصيته واصطحباه داخل السيارة واستوليا منه على مبلغ مالي 5 آلاف جنيه، 5 آلاف ريال سعودي كانوا داخل مظروف، ثم أجبراه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار.





وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بالواقعة وجه بتشكيل فريق بحث حيث قاموا بإجراء التحريات بالمنطقة محل الواقعة وصولًا لشهود رؤية تساهم في تحديد مرتكبي الواقعة وحصر وفحص خط سير قدوم وهروب الجناة مع الاستعانة بالتقنيات الحديثة .





ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها دون البيانات .





ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهمين أمكن تحديد مكان تواجد السيارة المستخدمة في الحادث بإحدى ساحات الانتظار الكائنة بشارع ترعة الشابوري شبرا الخيمة ثان/ قليوبية ملك عاطل مقيم بالمطرية والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما قضية " نصب " ، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات ، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أخر عاطل ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان أمكن ضبطهما .





واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب " انتحال صفة رجال شرطة " وقررا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث النصب والاحتيال على المواطنين بإسلوب انتحال صفة رجال الشرطة مستخدمين في ذلك سيارات مملوكة للمتهم الأول عقب استبدال اللوحات المعدنية الأصلية للسيارة بأخرى مصطنعة.





تم بإرشاد المتهم الأول ضبط مبلغ مالي 39 ألف جنيه وطبنجة صوت وجهاز لاسلكي وعدد 7 مظروف ورقي كاكي اللون بداخلهم ورق جرائد ملصقين بلاصق شفاف وسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وسيارتين.



