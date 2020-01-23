السيسي في عيد الشرطة: مصر تحولت في أعوام قليلة إلى واحة أمن واستقرار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الولاء والانتماء المطلق لمصر أرضًا وشعبا، هذه القيم التى تعرضت لمحاولات مستميتة من قبل أهل الشر ومعاونيهم للقفز عليها والنيل من ثوابتها؛ طمعا فى تنفيذ مخططهم للقضاء على أسس ومبادئ الدولة.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات احتفالية عيد الشرطة الـ68، أن الله يسخر دائما لهذا الوطن من يقف حائلا أمام المتآمرين عليه.



وأشار الرئيس السيسى إلى أن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام التجربة المصرية النابعة من إرادة الشعب المصرى بحسه الوطنى، مؤكدا أن مستقبل هذا الشعب لن يبنيه أحد غيره.



وأوضح الرئيس السيسى أن الشعب المصرى صبر وتحمل القسوة الاقتصادية غير المسبوقة لكنه يسير فى طريقه رافعًا شعار "نكون أو لا نكون"، منوها إلى أن العالم كله رأى كيف تحولت مصر فى أعوام قليلة إلى واحة أمن واستقرار.



وأكد الرئيس أن مصر بدأت فى طريقها للاستقرار الاقتصادى لإنشاء الدولة الحديثة التي يسودها العدل، موجها تحية لكل امرأة مصرية حافظت على بيتها، وكانت سندا لأسرتها ولكل رجل مصرى قهر المستحيل، كما وجه التحية لشباب مصر الواعد، ووصفه بأنه وقود الوطنية وذخيرة مستقبله.

