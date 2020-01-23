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ثقافة

بخفة ظله ونكاته.. الأراجوز يستحوذ على الأطفال والكبار معرض القاهرة الدولى

الخميس 23/يناير/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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طارق موسى

تصدرت انشطة الطفل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51 لاهتمامات جمهور المعرض من الاطفال والكبار الذين حرصوا على الاستمتاع بأنشطة الطفل المختلفة التى تجذب الاطفال والكبار على حد سواء ، وكان لفن الأراجوز الذى يقدمه المركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الاعلى للثقافة نصيب الأسد من اهتمام جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب .

 

بخفة ظله المعهودة تمكن الاراجوز فى عروضه التى قدمها فى اليوم الثانى من فعاليات الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى الاستحواذ على اهتمام جمهور المعرض الذى اصطف حول العرض وتعالت الضحكات والابتسامات الناتجة عن النكات والنوادر التى أطلقها الاراجوز فى عرضه الحى بالمعرض .  وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

 

وتحل دولة السنغال كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

 

وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان، شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

 

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

 

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

بخفة ظله ونكاته.. الأراجوز يستحوذ على الأطفال والكبار معرض القاهرة الدولى
بخفة ظله ونكاته.. الأراجوز يستحوذ على الأطفال والكبار معرض القاهرة الدولى
بخفة ظله ونكاته.. الأراجوز يستحوذ على الأطفال والكبار معرض القاهرة الدولى
بخفة ظله ونكاته.. الأراجوز يستحوذ على الأطفال والكبار معرض القاهرة الدولى
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