AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بالصور.. خطوات بسيطة لتأمين حسابك على WhatsApp من الاختراق

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:37 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
Advertisements
شيماء عبد المنعم
من السهل للغاية إنشاء حساب واتساب WhatsApp، ولكن عملية الإعداد السهلة تلك تعني أن حسابك عرضه للاختراق في أي وقت، ولحسن الحظ، يمكنك استخدام طبقة أمان إضافية على حسابك من خلال التطبيق، والتي تساعدك في حماية حسابك حتى أذا فقدت رقم الهاتف الخاص به أو حاول أحدهم اختراق الحساب عند بعد.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تقوم ميزة التحقق بخطوتين على تطبيق واتساب بإضافة طبقة حماية أخرى لحسابك، تمنع أى من المتطفلين أو الهاكرز من اختراق حسابك، حتى إذا تمكن شخص ما من خداعك لمشاركة رمز الحماية الخاص بك، وهي عملية تعرف باسم "القرصنة الاجتماعية".

اقرأ أيضًا

وتعمل ميزة التحقق بخطوتين على حماية الحساب من الوصول غير المصرح به عبر رمز مرور مكون من 6 أرقام يجب إدخالها من أجل تسجيل رقم الهاتف لدى واتساب، وبمجرد تفعيل هذه الميزة فإن أي محاولة للتحقق من رقم هاتفك على الخدمة، سوف تطلب رمز المرور هذا.

وتعتبر ميزة التحقق بخطوتين إجراء أمني إضافي بمثابة طبقة أمنية إضافية عند تثبيت وإعداد التطبيق على هاتف أخر، حيث لن يسمح لرقم الهاتف بإعادة التحقق خلال 7 أيام من آخر استخدام للتطبيق دون رمز المرور في حال تفعيل ميزة التحقق بخطوتين، ولتأمين حساب واتساب الخاص بك، أتبع الخطوات التالية لتفعيل ميزة التحقق بخطوتين على الخدمة.

1.افتح تطبيق واتساب "WhatsApp"، واضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الشاشة.
2. اضغط على خيار الإعدادات "Settings".
3. ثم بالضغط خيار الحساب "Account". 
4. ثم اختر التحقق بخطوتين "Two-step verification".
5. بعد الضغط على زر تمكين "Enable"، أسفل الشاشة اختر رقم التعريف الشخصي "PIN" المكون من ستة أرقام.
6. أكتب الكود الخاص بك والمكون من 6 أرقام وسيطلب منك الإعداد إعادة إدخال الرمز للتأكيد.
7. بعد تأكيد رمز الأمان الجديد، سيطلب منك الإعداد إضافة البريد الإلكتروني الخاص بك وتأكيده أو يمكنك تخطيه في حال لم ترغب بذلك، فهذه الخطوة ليست إلزامية، ولكن إضافة عنوان بريد إلكتروني سيتيح لك استرداد حسابك إذا نسيت رقم التعريف الشخصي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون رقم هاتف.. Twitter تعلن عن ميزة أمان جديدة

يجلب العديد من المزايا.. تعرف على كيفية الحصول على تحديث واتساب الجديد

أبرزها الحظر.. أفضل 5 مميزات خصوصية على WhatsApp لهواتف أندرويد وآيفون

لإبعاد المتطفلين.. 5 حيل لحماية رسائلك على واتساب Whatsapp

حصاد 2019 | تطبيق واتساب.. التحديثات المتوقع طرحها في عام 2020.. وتعرف على أبرز الميزات التي ينتظرها المستخدمون

ميزات خفية لا يعرفها المستخدمون بـ WhatsApp

ترشيحاتنا

عرض أسوأ قطة في العالم للتبني مجانا.. تعرف على طباعها المخيفة

أول رد من حماس على نبأ إعلان صفقة القرن خلال ساعات

بعد تسجيل لاعب عمره 75 عاما.. إيهاب الكومي يهاجم اتحاد الكرة.. فيديو

أغانى كئيبة.. الجمهور يسخر من تامر عاشور بسبب تامر حسني ورامي جمال

بسبب قضية عزل ترامب.. تهديد أعضاء الشيوخ الأمريكي بالقتل

إقبال كبير على معرض الكتاب.. والزوار يشيدون بالتنظيم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية

أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور