بالصور.. خطوات بسيطة لتأمين حسابك على WhatsApp من الاختراق

من السهل للغاية إنشاء حساب واتساب WhatsApp، ولكن عملية الإعداد السهلة تلك تعني أن حسابك عرضه للاختراق في أي وقت، ولحسن الحظ، يمكنك استخدام طبقة أمان إضافية على حسابك من خلال التطبيق، والتي تساعدك في حماية حسابك حتى أذا فقدت رقم الهاتف الخاص به أو حاول أحدهم اختراق الحساب عند بعد.





وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تقوم ميزة التحقق بخطوتين على تطبيق واتساب بإضافة طبقة حماية أخرى لحسابك، تمنع أى من المتطفلين أو الهاكرز من اختراق حسابك، حتى إذا تمكن شخص ما من خداعك لمشاركة رمز الحماية الخاص بك، وهي عملية تعرف باسم "القرصنة الاجتماعية".





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وتعمل ميزة التحقق بخطوتين على حماية الحساب من الوصول غير المصرح به عبر رمز مرور مكون من 6 أرقام يجب إدخالها من أجل تسجيل رقم الهاتف لدى واتساب، وبمجرد تفعيل هذه الميزة فإن أي محاولة للتحقق من رقم هاتفك على الخدمة، سوف تطلب رمز المرور هذا.





وتعتبر ميزة التحقق بخطوتين إجراء أمني إضافي بمثابة طبقة أمنية إضافية عند تثبيت وإعداد التطبيق على هاتف أخر، حيث لن يسمح لرقم الهاتف بإعادة التحقق خلال 7 أيام من آخر استخدام للتطبيق دون رمز المرور في حال تفعيل ميزة التحقق بخطوتين، ولتأمين حساب واتساب الخاص بك، أتبع الخطوات التالية لتفعيل ميزة التحقق بخطوتين على الخدمة.





1.افتح تطبيق واتساب "WhatsApp"، واضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الشاشة.

2. اضغط على خيار الإعدادات "Settings".

3. ثم بالضغط خيار الحساب "Account".

4. ثم اختر التحقق بخطوتين "Two-step verification".

5. بعد الضغط على زر تمكين "Enable"، أسفل الشاشة اختر رقم التعريف الشخصي "PIN" المكون من ستة أرقام.

6. أكتب الكود الخاص بك والمكون من 6 أرقام وسيطلب منك الإعداد إعادة إدخال الرمز للتأكيد.

7. بعد تأكيد رمز الأمان الجديد، سيطلب منك الإعداد إضافة البريد الإلكتروني الخاص بك وتأكيده أو يمكنك تخطيه في حال لم ترغب بذلك، فهذه الخطوة ليست إلزامية، ولكن إضافة عنوان بريد إلكتروني سيتيح لك استرداد حسابك إذا نسيت رقم التعريف الشخصي.