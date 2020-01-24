موعد مباراة منتخب مصر لليد أمام الجزائر في نصف نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة

قائمة مصر فى أمم أفريقيا لكرة اليد
كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على "حراس مرمى"، ومحمد سند وأكرم يسرى وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح وعمر بكار وأحمد مؤمن وإبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.
كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على "حراس مرمى"، ومحمد سند وأكرم يسرى وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح وعمر بكار وأحمد مؤمن وإبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.