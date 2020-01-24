موعد مباراة منتخب مصر لليد أمام الجزائر في نصف نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد، نظيره المنتخب الجزائري اليوم ، الجمعة، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لرجال كرة اليد التي تستضيفها تونس في الفترة من 16 إلى 26 يناير الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تغيير موعد مباراة منتخب مصر أمام الجزائر لتقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة بدلا من الخامسة نظرا لاحتمالية تواجد وقت اضافى لحسم نتيجة اللقاء .





وتقرر نقل المباراة عبر قناة الوطنية المغربية ٣ تردد 11474 عبر القمر الصناعي نايل سات



وكان منتخب مصر حقق الفوز على منافسه أنجولا بنتيجة 33-26 وتصدر المجموعة، بينما خسر منتخب الجزائر أمام تونس ليحصد الأخضر المركز الثاني في المجموعة.





على جانب آخر من دور نصف النهائي البطولة الأفريقية، يواجه منتخب تونس منافسه أنجولا.





قائمة مصر فى أمم أفريقيا لكرة اليد

كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على "حراس مرمى"، ومحمد سند وأكرم يسرى وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح وعمر بكار وأحمد مؤمن وإبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.