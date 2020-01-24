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أخبار العالم

شاهد ابنة قاسم سليماني في لبنان وتتحدث العربية

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه زينب ابنة قائد فيلق القدس الراحل اللواء قاسم سليماني، وهي تتحدّث باللغة العربية، وتحديدًا باللهجة اللبنانية.

وشاركت زينب قاسم سليماني في احتفال تأبيني أقامته الهيئات النسائية في "حزب الله" ببيروت.

وقالت في كلمة لها خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئات النسائية في "حزب الله" وجمعية الرابطة اللبنانية الثقافية في الضاحية الجنوبية لبيروت: "أتيت إليكم باسم قاسم سليماني ، مضيفة "أن مجاهدي جنوب لبنان جعلونا أكثر جرأة، وأعداؤنا يريدون أن يصبح شبابنا بلا جرأة، وأنتم تمنعون الأعداء من الوصول إلى أهدافهم المشؤومة".

وظهرت ابنة سليماني للمرة الأولى خلال تأبين والدها في مدينة كرمان الإيرانية وهي تحمل السلاح، مهددة الولايات المتحدة وإسرائيل، بأن والدها ترك خلفه آلاف قاسم سليماني، ومشددة على أن "من قتله خلد دمه إلى الأبد، وأن دماءه ستكون طريق العبور للصلاة في القدس".

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