AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السعودية تشارك بجناح مبهر في معرض الكتاب الـ51

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:57 م
جناح لـ السعودية
جناح لـ السعودية في معرض الكتاب الدولى الـ51
Advertisements
ميس رضا

تشارك المملكة العربية السعودية بجناح  بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ال51 ؛ والذي لاقي إقبال كبير  من رواد المعرض.


ويزخر الجناح بعدد من الكتب والموسوعات التى تسرد تاريخ ملوك وأمراء المملكة وجوانب حياتية لشخصية الملك سلمان؛ إضافة إلى كتب تتناول العلاقات السعودية المصرية.

ولفت أنظار المترددين على الجناح الصورة التى توجد بالواجهة، ويظهر فيها الحفاوة البالغة بين  الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء جمعهما من قبل.

واكتست جوانب الجناح بلافتات لقمة العشرين التى تستعد المملكة لاستصافتها فبراير المقبل.

ويقع جناح  المملكة العربية السعودية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب  بقاعة ٣ صالة ٣ بالمعرض المقام بالتجمع الخامس.

وتأتى الدورة الحالية لمعرض الكتاب تحت شعار:  "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويستمر المعرض حتى ٤ فبراير المقبل.

اقرأ ايضا:

رغم تقلبات الطقس.. تظاهرة ثقافية كبرى من الجموع الغفيرة بمعرض الكتاب

السعودية تشارك بجناح مبهر في معرض الكتاب الـ51
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لمعرض الكتاب.. القومي للإعاقة ينظم ورشة تدريبية لمترجمي الإشارة

دورات تدريبية مجانية لتعليم الخط العربي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

4 روايات لطلاب إعلام القاهرة بمعرض الكتاب

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولي للكتاب

زراعة القاهرة تنظم رحلات مجانية إلى معرض الكتاب.. 2 فبراير

سلطنة عمان تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ترشيحاتنا

عيب عليكي.. نانسي عجرم تتعرض للهجوم بسبب هذه الصورة

رسميًا.. منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنهائي أمم أفريقيا بالفوز على الجزائر

أردوغان يهدي ميركل "خوذة ومرآة" ورد فعل غريب من المستشارة الألمانية.. فيديو

دانه الحيدر .. قصة ممثلة قتلها التنمر

أهم الأخبار .. تطورات الحالة الصحية لمبارك.. ومفاجأة صلاح لجمهوره

أسرار 25 يناير.. وثيقة قضائية لم تنشر من قبل: مرسى أعفى جماعات الإرهاب ومقتحمي أقسام الشرطة من العقاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذبت الكبار والأطفال.. الموسيقى العسكرى بطل اليوم الثالث لمعرض الكتاب.. صور

2 في 1 وموجود بالمنزل.. مشروب سحري للتدفئة والتخسيس في الشتاء

قطة شرسة تحتجز مالكتها بمطبخ منزلها يومين.. وهكذا تم إنقاذها