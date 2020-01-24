السعودية تشارك بجناح مبهر في معرض الكتاب الـ51





تشارك المملكة العربية السعودية بجناح ب معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ال51 ؛ والذي لاقي إقبال كبير من رواد المعرض.









ويزخر الجناح بعدد من الكتب والموسوعات التى تسرد تاريخ ملوك وأمراء المملكة وجوانب حياتية لشخصية الملك سلمان؛ إضافة إلى كتب تتناول العلاقات السعودية المصرية.





ولفت أنظار المترددين على الجناح الصورة التى توجد بالواجهة، ويظهر فيها الحفاوة البالغة بين الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء جمعهما من قبل.





واكتست جوانب الجناح بلافتات لقمة العشرين التى تستعد المملكة لاستصافتها فبراير المقبل.





ويقع جناح المملكة العربية السعودية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بقاعة ٣ صالة ٣ بالمعرض المقام بالتجمع الخامس.



