المقاولون العرب يعلن ضم نجم الزمالك السابق

نجح مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح في انهاء إجراءات ضم ايمن حفني لاعب الزمالك السابق لمدة ٦ شهور على سبيل الإعارة من نادي مصر للمقاصة.





وقاد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة الذئاب والمشرف العام على الكرة بالنادي والكابتن عماد النحاس المدير الفني المفاوضات في سرية تامة وانهيا كل الامور المتعلقة بانتقال اللاعب لفريقه بشكل رسمي .





ويشارك حاليا ايمن حفني في التدريبات الجماعية للمقاولون لتجهيزه للمرحلة المقبلة.





وأكد كابتن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون أن أيمن حفني لاعب كبير ويملك من الخبرات ما يجعله واحدا من اهم الصفقات للذئاب في المرحلة الحالية .



