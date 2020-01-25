أخبار الفن.. رسالة علي غزلان لـ منة عرفة.. تطورات قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. مجنونة كاظم الساهر

وجه اليوتيوبر على غزلان، رسالة إلى الفنانة الشابة منة عرفة، من خلال حسابه على تطبيق الصور انستجرام، بعدما نشر صورة لهما عبر خاصية القصص، موجهًا لها الشكر على دعمه في شتى المواقف.





وجه الإعلامي اللبناني طوني خليفة، رسالة نارية إلى مواطنته الفنانة نانسي عجرم، على خلفية قضية قتيل فيلتها الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقى مصرعه برصاص زوجها فادي الهاشم.





نشرت رهاب بيطار، محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ (قتيل فيلا نانسي عجرم)، عن أحدث تطورات القضية، وما أسفرت عنه التحقيقات أمس الخميس مع فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية.





كتب أحمد الموسى - شقيق الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ (قتيل فيلا نانسي عجرم)، منشورًا ناريًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا على قضية مقتل شقيقه.





تستعد رهاب بيطار، محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ (قتيل فيلا نانسي عجرم)، للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في تحرك جديد منها لاستكمال الأوراق في ملف التحقيق بقضية مقتل «الموسى»، على أن تبقى هناك لعدة أيام لمتابعة خط سير القضية.





أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه تم نقل الفنانة القديرة نادية لطفي للعناية المركزة مؤخرًا، وذلك للمرة الثانية خلال فترة مكوثها بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.





نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، صورة نادرة لـ والدها مع والدتها، في أول ظهور لهما، ليتفاعل معها متابعوها بالتعليقات.

