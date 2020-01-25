هل ستفرض عقوبات؟.. أمريكا تفتح النار على تركيا بسبب ليبيا

قال مُساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تمارس دورًا مهما في مساعي حل النزاع في ليبيا.





وأضاف شنكر خلال لقاء مع قناة "الحرة"، أمس الجمعة: "اتفقنا خلال انطلاق مؤتمر برلين على ألا يتم إرسال قوات جديدة إلى ليبيا، وتركيا لديها مرتزقة في سوريا وهذا مرفوض ونأمل أن تحترم أنقرة اتفاق برلين".





وتابع: "كل المشاركين في المؤتمر أكدوا على ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في ليبيا، ويجب الانتقال إلى التفاوض فورًا".





وأكد المسئول أن مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يكونا فاعلين فيما يتعلق بفرض عقوبات على تركيا، مضيفًا: "علينا أن نكون أكثر جدية في هذا الصدد، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت على ضرورة تسمية من يخترق حظر إطلاق النار".



