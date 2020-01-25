AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هل ستفرض عقوبات؟.. أمريكا تفتح النار على تركيا بسبب ليبيا

السبت 25/يناير/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال مُساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تمارس دورًا مهما في مساعي حل النزاع في ليبيا.

وأضاف شنكر خلال لقاء مع قناة "الحرة"، أمس الجمعة: "اتفقنا خلال انطلاق مؤتمر برلين على ألا يتم إرسال قوات جديدة إلى ليبيا، وتركيا لديها مرتزقة في سوريا وهذا مرفوض ونأمل أن تحترم أنقرة اتفاق برلين". 

وتابع: "كل المشاركين في المؤتمر أكدوا على ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في ليبيا، ويجب الانتقال إلى التفاوض فورًا".

وأكد المسئول أن مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يكونا فاعلين فيما يتعلق بفرض عقوبات على تركيا، مضيفًا: "علينا أن نكون أكثر جدية في هذا الصدد، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت على ضرورة تسمية من يخترق حظر إطلاق النار".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوتين: نقل مرتزقة من سوريا إلى ليبيا أمر خطير للغاية

بوتين: عدد كبير من المرتزقة ينشطون في ليبيا

اليونان: نتوقع رفضا أوروبيا لاتفاق تركيا والوفاق

ميركل بعد انتهاء قمة برلين: اتفقنا على عدم دعم الأطراف المتنازعة

أنجيلا ميركل: مؤتمر برلين اتفق على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ..فيديو

أنجيلا ميركل: سحب جميع الأسلحة المرسلة من تركيا لـ الأراضي الليبية

ترشيحاتنا

الكمين يكشف ألاعيب "الشرق" و"مكملين" لخداع المصريين بالتكنولوجيا

أخبار النادي الأهلي.. مفاجأة في عقد صلاح محسن.. الأحمر يودع كبير مشجعيه في الإمارات

كوب ماء قبل النوم... يحمي من الإصابة بجلطات المخ والقلب

ملكش حل.. أحمد الشيخ يداعب أمح الدولى ويسأله عن كهربا

أموات يتكلمون..خبير آثار: صوت مومياء "نسيامون" مسلسل جديد من افتراءات الغرب على الحضارة المصرية القديمة

فريق طبي ينهي مأساة طفل في عنقه.. تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية

بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره