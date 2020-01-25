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توك شو

لحظة انتشال الجثث من تحت أنقاض زلزال تركيا.. شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 10:13 ص
زلزال تركيا
زلزال تركيا
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شيرين عادل
عرضت فضائية الغد  مقطع فيديو عن لحظة انتشال الجثث من تحت أنقاض زلزال تركيا  .. 

وقد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا  عن ، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 20 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1015 شخصا.

 المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيج، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

وقال وزير الصحة التركي إن هناك ما يقرب من 30 شخصا تحت الأنقاض، ما يرشح ارتفاع عدد وفيات الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة ولاية "ألازيج" (شرق تركيا)، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوجازيتشي في إسطنبول، أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.
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