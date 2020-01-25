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أخبار العالم

دولة جديدة تعلن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا

السبت 25/يناير/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات  في أستراليا، اليوم السبت، اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بولاية فيكتوريا.

وأشارت إلى أنه تم نقل المريض إلى المستشفى في حالة مستقرة في إحدى ضواحي مدينة ملبورن، وفق ما قال مسؤولو الصحة بالولاية.

وقالت وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا جيني ميكاكوس، في تصريحات صحافية، إن المريض وهو صيني في الخمسينات من العمر وصل من الصين في 19 يناير على متن طائرة قادمة من قوانغتشو.

وقالت الوزيرة: "من المهم التشديد على عدم وجود سبب يدعو المجتمع للقلق. المريض عزل ويجري علاجه وليس لدينا أي حالات أخرى مشتبه بها في هذه المرحلة".
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