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حوادث

إحالة 7 مسئولين بالإذاعة المصرية للمحاكمة التأديبية

السبت 25/يناير/2020 - 03:03 م
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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جودت عيد
أحالت النيابة الإدارية 9 مسئولين بالإذاعة والتليفزيون إلى المحاكمة التأديبية، بينهم رئيس القطاع الإقتصادي والمشرف على إذاعة الأغاني والمدير العام ووكيل الوزارة للشئون الإدارية بعد ثبوت عدم قيامهم بأداء العمل المنوط بهم بدقة وعدم تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات التي تتعلق بأداء وظائفهم.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 109 لسنة 61 قضائية عليا أن ر. ع موظفة بالسكرتارية والمحفوظات بإذاعة الأغاني بالإذاعة المصرية إنقطعت عن عملها في غير الأحوال المرخص بها حال سفرها خارج البلاد للعديد من الدول وإشتراكها مع مجهول للتوقيع لها بدفتر الحضور والإنصراف عن تلك الفترات والأيام الموضحة بشهادة تحركاتها الصادرة من مصلحة الجوازات وحصولها على كامل مستحقاتها المالية عن تلك الأيام رغم عدم إستحقاقها وبدون وجه حق.


وتبين أن ن.ب. مستشار (ب) ومدير عام إذاعة الأغاني بقطاع الإذاعة لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال تغيب ر.ع. عن العمل دون إذن وفى غير حدود الأجازات المصرح لها بذلك، وأهملت في الإشراف والمراجعة وأعتماد كشوف الحضور والإنصراف الخاصة بالعاملين  بإذاعة الأغانى مما مكن مجهول للتوقيع للمحالة الأولى  بالدفتر رغم تواجدها خارج البلاد .

وتبين من التحقيقات عدم اتخاذ كل من ع.م. مسجل بيانات بقطاع الإذاعة وأ.م موظفة بالسكرتارية والمحفوظات بإذاعة الأغاني الاجراءات اللازمه حيال عدم  إعتماد كشوف الحضور والإنصراف الخاصة بالعاملين بإذاعة الأغاني. 

وأهملت س.س. موظفة بقطاع الإذاعة في الإشراف على الثالثة والرابعة مما ترتب عليه عدم إتخاذهما للإجراءات الخاصة بإعتماد كشوف الحضور والإنصراف للعاملين بإذاعة الأغانى 

وأكدت النيابة الإدارية أن إ.س. رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع الأمانة وأ.م. رئيس القطاع الإقتصادي قامتا بتشكيل لجان لإهلاك دفاتر الحضور والإنصراف بالمخالفة للوائح.

ووقع وأعتمد ط.ع كبير مذيعين والمشرف على إذاعة الأغاني ميزانية شهر ديسمبر ٢٠١٣ لإذاعة الأغانى ولم يدرك بها أيام الغياب بالخصم للمحالة الاولي، بينما أعد ن.ع مراجع إسطوانات بقطاع الإذاعة الميزانية الشهرية لإذاعة الأغانى عن شهر ديسمبر ٢٠١٣ ولم يوضح بها أيام الغياب بالخصم للمحالة الأولى.
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