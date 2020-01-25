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رياضة

أخبار الرياضة.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. و3 أزمات تضرب النجم الساحلي.. مدة غياب ساديو ماني عن ليفربول

السبت 25/يناير/2020 - 03:29 م
الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي
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عبدالله هشام
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

كشفت تقارير إسبانية، عن مدة غياب السنغالي ساديو ماني عن صفوف فريق الريدز، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

تلقى أحمد فتحي نجم النادي الأهلي عرضا رسميا من أحد أندية الدوري الإماراتي استعدادا للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خصوصا بعد قرب انتهاء عقده مع المارد الأحمر.

توالت الضربات على فريق النجم الساحلي، قبل مواجهة الأهلي، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مباراة نادي الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا كانت حماسية بسبب تشجيع الجماهير في بداية الشوط الأول، وأضاع لاعبو الزمالك العديد من الفرص.

أكد عبدالمنعم شطة، رئيس الفنية السابق بالكاف، أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم فريق الزمالك، مهدد بتوقيع عقوبة عليه، بسبب ارتدائه قميصا يحمل اسم نجله آدم، خلال مباراة مازيمبي الكونغولى.

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، أن القلعة الحمراء تكيل بمكيالين مع اللاعبين ولم يكن هناك تقدير لتاريخي عندما تركت نادي الزمالك للانتقال إلى الأهلى وأخرجوني من قائمة كأس العالم.

أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق أن المارد الأحمر إذا اهتم بلاعب فهو قادر على الحصول عليه مهما مضي الوقت وبطريقة لا يتخيلها أحد.

أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلى السابق والمقاصة الحالى عن إجراء عملية جراحية بعد قليل . 

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق ،ضرورة إشراك مصطفى محمد في كل مباريات الزمالك سواء في بطولة أفريقيا أو الدوري مشيرا أنه لا يوجد لاعب في مثل مهاراته .

طالب الحكم الدولي جهاد جريشة، اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، بتعديل ترتيب القائمة الدولية للحكام بما يتوافق مع الشفافية والمصداقية.
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