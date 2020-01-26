استشاري وبائيات: من المستبعد أن يكون فيروس الكورونا حربا جرثومية على الصين..فيديو

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية، إن فيروس الكورونا كان يصيب الحيوانات ولكنه تم انتقاله الى الانسان.





وأضاف الدكتور أمجد الخولي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن أعراض مرض الكورونا تكون شبيهة بأعراض مرض الأنفلونزا.





وتابع استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية، أن كورونا فيروس حيواني كان ينتقل من حيوان إلى حيوان ولكنه تحول الآن وينتقل من الحيوان للانسان.





وأوضح الدكتور أمجد الخولي، أن فيروس الكورونا ينتقل من البشر للبشر بصعوبة وهو فيروس سريع التحور والانسان ليس لدية مناعة ضده، مشيرا إلى أن من المستبعد أن يكون فيروس الكورونا حرب جرثومية على الصين.





وأشار إلى أن، الوعي الصحي هو المفتاح الاقوي لمنع انتشار العدوى من فيروس الكورونا، مضيفا أن غسل الأيدي المتكرر من أهم العادات التي تقي من العدوى.



