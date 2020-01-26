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رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يضرب النجم الساحلي بالهدف الأول

الأحد 26/يناير/2020 - 09:37 م
جونيور اجاي
جونيور اجاي
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حسن العمدة
أحرز الأهلي الهدف الأول فى شباك النجم الساحلي ، من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب السلام فى الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .


وجاء هدف الأهلي فى الدقيقة 32 عن طريق أجاي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .


وباغت احمد الشيخ دفاعات النجم فى الدقيقة الاولي من الناحية اليسري ويتوغل بطريقة رائعه داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لتصدم بالدفاع وتخرج الي ركلة ركنية.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب بن عمر فى الدقيقة 4.

وظهرت خطورة النجم الساحلي في الدقيقة السادسة بعدما حصل كريم عريبي على الكرة خارج منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة صاروخية لكن الشناوي تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية، مرت بسلام على الأهلي.

و مازال العريبي يشكل خطورة علي مرمي الاهلي بعد توغل اكثر من رائع من الناحية اليمني ويراوغ ياسر ابراهيم ببراعة ويسددها بقوة وكالمعتاد ينقذها محمد الشناوي فى الدقيقة 21 .

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف بطريقة غريبة بعدما قطع الكرة من امام حارس مرمي النجم الساحلي ويسددها غير متقنة تماما وتخرج الي ضربة مرمي علي الرغم من ان المرمي فارغ بالمرة  فى الدقيقة 22 .

ويحتل الأهلي المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما يحتل النجم الساحلي، صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، والهلال السوداني يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبلاتنيوم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

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