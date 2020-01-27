الأهلي يغادر إلى السودان الخميس استعدادا لموقعة الهلال

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الخميس المقبل، موعدًا للسفر إلى العاصمة السودانية الخرطوم، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني الحاسمة، المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال الإفريقي.





ويسبق البعثة المهندس سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة للتريب للرحلة وحجز ملاعب التدريب والإقامة، وإن كانت كل الأمور قد تم ترتيبها فعليًا عبر الاتصالات التي تمت مع السفارة المصرية هناك.





ومن المقرر أن يحسم السويسري فايلر القائمة التي يصطحبها إلى السودان خلال الساعات القليلة المقبلة وبناء على مشاركة رمضان صبحي في التدريبات الجماعية وإن كانت كل الأمور تشير إلى أن لاعب هيدرسفيلد السابق سيكون متواجدًا عقب موقعة بطل السودان.





ويواصل الفريق الأحمر تدريباته الجماعية ظهر اليوم، الإثنين، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.



