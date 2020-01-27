بعد أن كشفت زينة أسرار الزواج.. أحمد عز يثير الجدل على جوجل

أثارت النجمة زينة مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية، حيث صرحت بأنها دفعت المصروفات المدرسية بالفعل، قبل رفعها للدعوى القضائية، وذلك حتى تحصل على فاتورة تثبت من خلالها قيمة المبلغ المدفوع.
وقالت إنها لا بد من أن تكرر نفس الخطوات كل عام، حتى تحصل على نفقة طفليها، طالما أن والدهما لا يدفع من تلقاء نفسه، معلقة: "الموضوع مرهق".
كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد أعلنت أمس الأحد، تأجيل دعوى الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالبه فيها بدفع المصروفات الدراسية لطفليه زين الدين وعز الدين عن عامي 2018 و2019 وتبلغ 43 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 888 ألف جنيه مصري لجلسة 1 مارس المقبل.