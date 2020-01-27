بعد أن كشفت زينة أسرار الزواج.. أحمد عز يثير الجدل على جوجل

أنها دفعت المصروفات المدرسية بالفعل، قبل رفعها للدعوى القضائية، وذلك حتى تحصل على فاتورة تثبت من خلالها قيمة المبلغ المدفوع.

وقالت إنها لا بد من أن تكرر نفس الخطوات كل عام، حتى تحصل على نفقة طفليها، طالما أن والدهما لا يدفع من تلقاء نفسه، معلقة: "الموضوع مرهق".



