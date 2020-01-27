رمضان صبحي يستكمل برنامجه التأهيلي بالأهلي

واصل رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الاثنين.









وخاض اللاعب تدريبات بدنية في «الجيم ثم استكمل البرنامج في الملعب رفقة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني كما ادي رمضان تدريبات خفيفة بالكرة في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.









ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت القادم في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.







