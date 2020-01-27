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رياضة

رمضان صبحي يستكمل برنامجه التأهيلي بالأهلي

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
واصل رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الاثنين.


وخاض اللاعب تدريبات بدنية في «الجيم ثم استكمل البرنامج في الملعب رفقة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني كما ادي رمضان تدريبات خفيفة بالكرة في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.


ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت القادم في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط لكل منهما، بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوي جدول الترتيب بنقطة واحدة.
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