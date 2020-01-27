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أخبار البلد

محافظ البنك المركزي في ضيافة رامي رضوان على دي أم سي غدا

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:27 م
.محافظ البنك المركزي
.محافظ البنك المركزي في ضيافة رامي رضوان
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حمادة خطاب
يحل طارق عامر محافظ البنك المركزي ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء دي إم سي على شاشة قناة "dmc" غدا الثلاثاء الساعة التاسعة مساء.  

ويتحدث طارق عامر لأول مرة بعد التجديد له عن خطط تطوير البنك المركزي في الفترة المقبلة، كما يكشف عن كواليس اتخاذ القرار الأصعب في تاريخ البنك المركزي .  

كما يناقش اللقاء ملف تحرير سعر الصرف بعد أربع سنوات من القرار، ومن كان الداعم الوحيد له، ويكشف حقيقة وجود اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي، كما يوضح خطة القطاع المصرفي لتنفيذ توجيهات الرئيس لتنمية ودعم لصناعة الوطنية.
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